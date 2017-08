Grecję cieszy fiasko antykomunistycznego forum w Estonii

Antykomunistyczne forum w Estonii spaliło na panewce, deklarację końcową podpisało tylko osiem państw, i to pozytywne wydarzenie dla Europy - uważa rządząca w Grecji Koalicja Radykalnej Lewicy Syriza.

© AP Photo/ Vitnija Saldava Nad Estonią zawisło zagrożenie „samookupacji"

W środę w Tallinie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Spuścizna zbrodni reżimów komunistycznych w Europie XXI wieku" zorganizowana w ramach prezydencji Estonii w Unii Europejskiej. Deklarację końcową poparło tylko osiem państw. Estońskie władze nie dodają, ile państw UE brało udział w konferencji.

Grecki minister sprawiedliwości, ds. transparentności i praw człowieka Stavros Kontonis odmówił udziału w tym forum. Jego zdaniem podobna inicjatywa przywraca zimnowojenny klimat, zaprzecza wartościom UE i zrównuje komunizm z nazizmem, co jest niedopuszczalne. Kontonis oświadczył, że historii nie można fałszować, fakty i wydarzenia historyczne określiły armię radziecką jako oswobodziciela Europy i nazistowskich obozów koncentracyjnych, wybawcy od koszmaru Holocaustu. Niektórzy greccy politycy oświadczyli, że Grecja jako jedyny kraj UE odmówił udziału w konferencji, co może doprowadzić do jej izolacji.

© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza Międzynarodowy skandal: Grecja dała Estonii lekcję historii

„Fiasko konferencji w Estonii to pozytywna wiadomość dla Europy. Ostatecznie izolują się ci, którzy są jego (forum) zwolennikami" — napisała rzeczniczka Syrizy Rania Svigou na swoim blogu na Twitterze.

„Izolacja. Forum zakończył się wydaniem deklaracji, którą podpisali przedstawiciele następujących krajów: Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Chorwacji, Węgier, Czech i Słowacji" — napisała sekretarz generalna ds. transparentności i praw człowieka Marija Jannakaki na swoim profilu na Facebooku, a także opublikowała link do dokumentu.

Jannakaki napisała także, że estońska deputowana Oudekki Loone w liście do Kontonisa wyraziła „wdzięczność i szacunek za odmowę udziału w tym odrażającym zjeździe".