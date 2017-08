W USA pracownica służby zdrowia wygrała w loterii rekordową sumę

Jest to największa kwota w historii, którą wygrała jedna osoba, chociaż nie w największym jackpocie. Od 2015 roku Powerball odbywa się zgodnie z nowymi zasadami, które zwiększają liczbę jackpotów, ale zmniejszają i tak bardzo niskie szanse jednego konkretnego losu na wygraną. Jeśli wcześniej prawdopodobieństwo wygrania oszacowano na jeden do 179 milionów, teraz wynosi ono jeden do 292 milionów.

Ponieważ nagroda w loterii podlega opodatkowaniu na najwyższym poziomie 39,6%, zwyciężczyni nie otrzyma pełnej kwoty. Wanczyk może wybrać opcję, w której otrzyma całą kwotę nagrody po potrąceniu podatków w corocznych wypłatach przez 30 lat, lub może natychmiast otrzymać 480,5 miliona do ręki. Prawie wszyscy zwycięzcy biorą potrąconą wygraną.

Jak informuje gazeta Guardian, Wanczyk już poinformowała pracodawców o jej zwolnieniu.

„Zadzwoniłam i powiedziałam im, że już nie wrócę”. Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to usiąść i zrelaksować się” — powiedziała kobieta. Szpital, w którym Wanczyk pracowała jako urzędnik, poinformował, że doświadczenie zawodowe świeżo upieczonej miliarderki wynosi 32 lata.

W sumie zwyciężczyni kupiła pięć losów loterii — dwa z nich na „chybił trafił”, resztę kobieta wybrała sama. Zwycięskim losem loterii był ten, w którym Wanczyk użyła dat urodzin członków swojej rodziny.