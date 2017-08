Południowokoreańskie satelity polecą w kosmos na rosyjskich rakietach

Przedsiębiorstwa Glavcosmos i Glavcosmos Usługi Startowe zawarły z Koreańskim Instytutem Badań Aerokosmicznych i Korea Aerospace Industries pierwsze kontrakty na wyniesienie na orbitę dwóch południowokoreańskich satelitów z użyciem rakiety nośnej Sojuz-2.

— Rakietą nośną w przypadku obu misji będzie Sojuz-2.1a z blokiem startowym Fregata. Wraz z satelitami CAS500-1 i CAS500-2 w dwóch startach planowane jest wyprowadzenie na orbitę innych przydatnych ładunków – podano w komunikacie.

Umowa z Koreańskim Instytutem Badań Aerokosmicznych na wystrzelenie aparatu kosmicznego CAS500-1 została podpisana przez przedsiębiorstwa Glavcosmos i Glavcosmos Usługi Startowe 17 sierpnia, a dzień później analogiczny kontrakt zawarto z Korea Aerospace Industries na wystrzelenie CAS500-2. Propozycję przetargu na świadczenie usług startowych dla dwóch koreańskich aparatów kosmicznych przygotował w lutym 2017 roku zespół specjalistów z Glavcosmos i Glavcosmos Usługi Startowe.

Przedstawiciele rosyjskich kampanii wyjaśnili, że aparaty kosmiczne CAS500-1 i CAS500-2 to satelity do teledetekcji. Mają sfotografować Ziemię w trybie panchromatycznym i wielospektralnym z wykorzystaniem AEISS-C (The Advanced Earth Imaging Sensor System-Compact).

Glavcosmos – spółka córka koncernu państwowego Roskosmos. Do jej głównych zadań należy promowanie produkcji i usług rosyjskich przedsiębiorstw branży kosmicznej na runku międzynarodowym i zarządzanie złożonymi projektami międzynarodowymi. W ciągu ponad 30 lat działalności spółka zawarła 120 umów. Z kolei Roskosmos powołał do życia Glavcosmos Usługi Startowe w celu komercjalizacji usług startowych. Spółka może zawierać kontrakty na wystrzeliwanie aparatów kosmicznych przy użyciu rakiet nośnych z rodziny Sojuz z rosyjskich kosmodromów.

Koreański Instytut Badań Aerokosmicznych – główna organizacja w Korei Południowej w branży kosmicznej. Tymczasem Korea Aerospace Industries jest wiodącym producentem samolotów i śmigłowców w tym kraju. Przedsiębiorstwu zlecono wyprodukowanie satelity CAS500-2.