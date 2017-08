Diamenty na Uranie i Neptunie

Na powierzchni tych planet spadają unikalne „diamentowe deszcze" powstające z powodu specyficznego ciśnienia oddziałującego na wodór i węglowodór osadzonych na głębokości 8 tys. km. Od wielu tysięcy lat diamenty spadają na dół przez warstwy lodowej gleby i skupiają się wokół jąder planety — pisze gazeta Metro. Wyniki tego badania grupy niemieckich naukowców są szczegółowo opisane w czasopiśmie Nature Astronomy.

Naukowcy uważają, że waga tych diamentów sięga milionów karatów.

Dla porównania największy diament na świecie Cullinan I, inaczej Wielka Gwiazda Afryki waży 3106,75 karatów (621,35 g), a jego wymiary to 10×10×10 cm.

Planety Uran i Neptun są znane w świecie astronomii jako dwa lodowe giganty. Mają grubą atmosferę, a powierzchnię tworzy przeważnie lód. Niedawno do badania tych planet naukowcy wykorzystali supersilny laser, by odtworzyć ekstremalne warunki na ich powierzchni z uwzględnieniem tych samych substancji i niezwykłego ciśnienia. Jednocześnie prawie każdy atom węglowodoru dołączał do diamentowej struktury o długości kilku nanometrów.