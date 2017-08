GAZ stworzył pick up na bazie ciężarówki wojskowej GAZ-33088

Samochód powstał na bazie ciężarówki wojskowej GAZ-33088 Sadko i jest przeznaczony do pracy w gospodarstwach leśnych i myśliwskich, w branży naftowej i gazowej a także do autonomicznych podróży.

Konstrukcja Wiepr NEXT zawiera sztywny most przedni, samoblokujący się mechanizm różnicowy mostu tylnego i przedniego, skrzynię biegów z reduktorem, zawieszenie pneumatyczne i miechy pneumatyczne. Prześwit pickupa wynosi 315 mm, poza tym pojazd ma duże kąty natarcia i zejścia oraz jest wyposażony w 18-calowe felgi i opony terenowe oraz wytrzymałą wciągarkę mechaniczną.

Kabina prototypu jest wyposażona w amortyzowany fotel kierowcy dostosowany do anatomicznych cech człowieka z pięcioma poziomami regulacji i podpórką pod plecy, co zapewnia wysoki poziom ergonomii i komfortu.

Długość Wiepr NEXT wynosi 6430 mm, szerokość — 2268 mm, głębokość brodzenia — 950 mm. Prototyp jest wyposażony w silnik Diesla JAMZ-534 o mocy 149 koni mechanicznych i 490 Nm. Waga pickupa to 6,85 t, jest zdolny do przewożenia do 2,5 t ładunków, czyli pod wieloma względami jego charakterystyki są doskonalsze od parametrów bazowego modelu GAZ-33088 Sadko.