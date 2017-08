Ukraina nie jest gotowa do członkostwa w NATO

© Sputnik. Aleksander Graszczenkow Afganistan chce, aby Rosja pomogła w przywróceniu pokoju

Volker zauważył również, że decyzja o wstąpieniu do NATO pozostaje po stronie Ukrainy. „I USA, i Unia Europejska, i Rosja – wszyscy muszą zrozumieć, że Ukraina to niepodległe państwo i nikt nie może jej powiedzieć, kiedy Ukraina zostanie członkiem NATO – to całkowicie decyzja Ukrainy, ale to nie znaczy, że Ukraina jest blisko tego, aby dostać zaproszenie do NATO” – powiedział.

W lipcu informowano, że NATO jest gotowe powrócić do omówienia planu działania Ukrainy w celu jej wstąpienia do sojuszu. Tą wiadomością prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podsumował wyniki wizyty w Kijowie generalnego sekretarza bloku Jensa Stoltenberga. „Uważamy, że konieczne jest rozpoczęcie dyskusji o przedstawieniu planu działań w zakresie wejścia do NATO i nasze propozycje zostały z zadowoleniem przyjęte” – powiedział Poroszenko, stawiając tym samym akcent na wspólnym stanowisku Ukrainy i NATO.