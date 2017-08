Rosjanki siądą za sterami samolotów bojowych

© Sputnik. Evgeny Biyatov Ostatni dzień forum Armia 2017 (wideo)

„Nocne wiedźmy” stały się legendą lotnictwa. Podczas II wojny światowej 588 Pułku Nocnych Bombowców, składający się z samych kobiet, wykonywał naloty nękające i bombardowania sił niemieckich. Jednak od 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, pilotami wojskowymi zostawali wyłącznie mężczyźni. I nawet po tym, jak w Wielkie Brytanii, USA i Izraelu za sterami samolotów zasiadły kobiety, Rosjanki nie otrzymały takiej możliwości.

Jednak niedawno minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił, że Rosjanki będą mogły pilotować maszyny bojowe. – Jest wiele kobiet, które chciałyby zostać pilotami wojskowymi – powiedział szef resortu obrony. – Otrzymaliśmy setki listów, w związku z czym podjęliśmy decyzję: w tym roku przeprowadzimy pierwszy nabór wśród kobiet do Krasnodarskiej Wyższej Wojskowej Lotniczej Szkoły Pilotów – zapewnił minister.

Jak dodał, pierwsza grupa kadetek będzie się składać z 15 osób.

„The National Interest” pisze, że „kobiety w kokpitach samolotów ożywią chwalebną tradycję wojenną Rosji”. Pismo przypomina, że w październiku 1941 roku, gdy Armia Czerwona wycofywała się pod naciskiem „bezlitosnego nazistowskiego blitzkriegu”, Stalin wydał rozkaz o utworzeniu pułku pod dowództwem płk. Mariny Raskowej. Rok później Rosjanki przeprowadzały już loty nad niemieckimi pozycjami.

Radzieckie pilotki stawiały czoła znacznie bardziej doświadczonym niemieckim lotnikom, którzy ponadto siedzieli za sterami nowocześniejszym maszyn. 588 Pułku Nocnych Bombowców miał znacznie bardziej skomplikowane zadanie. Latał na dwupłatowcach Po-2. Pierwszy lot tej maszyny odbył się w 1929 roku i zwykle był wykorzystywany jako samolot szkoleniowy lub do oblatywania upraw. Zadanie „nocnych wiedźm” polegało na tym, aby nie dać zasnąć niemieckim żołnierzom.

Po-2 latały na małych wysokościach w ciemności i zrzucały na pozycje Niemców bomby. Samolot zabierał na pokład w sumie 6 sztuk amunicji. Była to wystarczająca ilość, aby rozbudzić śpiących żołnierzy i zmusić ich do szukania schronienia. Niemcy przezwali radzieckie lotniczki „nocnymi wiedźmami”. Jak pisze „The National Interest”, do zakończenia wojny życie straciło trzydzieści członkiń pułku.