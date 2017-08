Poroszenko: Ukraiński hymn znowu zabrzmi w Donbasie

„Kochamy was, pamiętamy o was i uporczywie walczymy o wasz powrót do Ukrainy. Jestem przekonany, że ukraiński hymn znowu zabrzmi w naszym Doniecku!” – napisał Poroszenku na portalach społecznościowych.

Donieck położony jest na terytorium kontrolowanym przez DRL. Wcześniej szef republiki Aleksander Zacharczenko nadał mu tytuł miasta-bohatera.