Weekend w rytmach muzyki wojskowej. W Moskwie ruszyła "Spasskaja Basznia 2017" (wideo)

W festiwalu, który potrwa do 3 września wezmą udział najbardziej utalentowane orkiestry wojskowe z całego świata. Gwiazdą otwarcia festiwalu była francuska piosenkarka Mireille Mathieu. Zapraszamy do obejrzenia migawek z pierwszego dnia festiwalu.

W ceremonii otwarcia festiwalu wzięły udział orkiestry wojskowe z Rosji, Szwajcarii, Włoch, Austrii, Armenii, Białorusi, Egiptu, Turcji, Indii, Uzbekistanu i Kazachstanu. Festiwal potrwa do 3 września. To już 10 edycja jednego z najbardziej widowiskowych festiwali w rosyjskiej stolicy. W całej historii "Spasskiej Baszni" na Placu Czerwonym wystąpiło 150 zespołów z 45 krajów. Co roku w festiwalu uczestniczy około 1500 muzyków z całego świata.

Otwarcie festiwalu "Spasskaja Basznia 2017"

Występ orkiestry z Włoch podbił serca widzów "Spasskiej Baszni"

Występ młodych muzyków wojskowych z Rosji