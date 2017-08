Jak się żyje w serbskiej wiosce Putinowo?

Siedemnaście kilometrów od serbskiego miasta Medvedja jest położona prawdziwa rusofilska osada. Nawet nie osada, a wioska. Wcześniej miejscowość nosiła nazwę Adzinci na cześć jednego z tureckich zdobywców. Jednak niedawno jej mieszkańcy wykazali się niezwykłą jednomyślnością i wysłali do władz lokalnych wniosek o zmianę nazwy na Putinowo.

Jak żyją pierwsi „putinowcy” wyjaśniła korespondentka Sputnika Brankica Ristić.

W wiosce przyjęło się spotykać u Malisa Petrusica, w pokoju gościnnym w rosyjsko-serbskim stylu. Na jednej ścianie wisi zdjęcie rosyjskiego prezydenta, a na przeciwko – imponująca beczka z rakiją „Putinówka”. Na kolejnej ścianie znajdują się zdjęcia słynnych dziewiętnastowiecznych Serbów.

© Sputnik. Brankitsa Ristic Wnętrze jednego z domów we wsi „Putinowo" w Serbii

— Wszyscy jesteśmy rusofilami, więc łatwo się dogadaliśmy. Biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja polityczna na świecie, było to dla nas idealne rozwiązanie – wyjaśnił Petrusica. Nieco jest zawstydzony, ale i dumny, bo niedawno gościł u siebie przedstawicieli Rosyjskiej Misji Humanitarnej, w tym Jewgienija Primakowa, wnuka znanego rosyjskiego polityka, który zawrócił samolot nad Atlantykiem, przeciwstawiając się w ten sposób bombardowaniu Jugosławii.Malisa powiedział, że pomysł przemianowania wsi został zaakceptowany jednogłośnie.

Rosyjska Misja Humanitarna, której pracami kieruje Primakow, zgromadziła fundusze na zakup karetki pogotowia dla szpitala w Medvedji. Sprawiło to ogromną przyjemność jeszcze jednemu mieszkańcowi Putinowa, emerytowanemu chirurgowi ortopedzie Milovanowi Petrusicowi. Rozpoczął on prace w Medvedji w 1967 roku i pamięta, jak do pacjentów jeździło się konno, bo niektóre miejscowości były oddalone o 30-40 km, a czasami pokonywało się kilkanaście kilometrów na piechotę, nawet zimą.

— Może ktoś będzie zaskoczony, że w naszej maleńkiej, zagubionej pośród gór miejscowości ludzie orientują się w polityce, ale tak faktycznie jest – powiedział w rozmowie ze Sputnikiem Dragan Delibasic.

— W Putinowie jest około 20 domów, a dziesięć osób mieszka tu przez cały rok. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy byli zaskoczeni naszą decyzją. Interesujemy się polityką i mamy swoje zdanie – podkreślił Delibasic.

Sava Petrusic urodził się w 1938 roku. Gdzie tylko nie mieszkał, ale starość postanowił spędzić w swojej rodzimej wiosce.

— Nasz Putin jest wspaniały! Od razu zgodziłem się, aby zmienić nazwę. To duża różnica – mieszkać w Putinowie lub w wiosce nazwanej na część człowieka, który był zdobywcą. Pod jarzmem Turków spędziliśmy 500 lat – powiedział Petrusic.

Zgodziła się z nim Milijana Delibasic, która każdego lata przyjeżdża do Putinowa z wnukami.

— Dlaczego nasza wioseczka ma się nazywać na cześć Turka, który żył pięćset lat temu? Ogólnie rzecz biorąc, szybko zgodziliśmy się, a Rosjan i Putina faktycznie lubimy. Przyroda jest tu piękna, nietknięta, a w wiosce króluje jednomyślność, z wyjątkiem zazdrości, która czasem co nieco psuje – powiedziała ze śmiechem kobieta.