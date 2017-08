Koszmarny lot z Antalyi do Moskwy: „Pasażerowie modlili się niemal chórem"

© AFP 2017/ Jack Guez MSZ zaprosiło do Rosji pilota, który posadził uszkodzony gradem samolot

Według słów jednej z pasażerek samolot ociężale nabierał prędkości, po pół godzinie jeszcze się wznosił, i maszyna zaczęła się trząść. Pasażerka powiedziała, że „z początku samolot przechylił się na bok, wszyscy zaczęli łapać się za oparcia foteli przed sobą, (…) rozległ się trzask i wypadły maski".

Pasażer Artur Sabitow powiedział BFM, że po pojawieniu się masek pilot „bardzo głośno zakrzyczał przez głośnik: proszę natychmiast założyć maski tlenowe:. „Ale gumki na maskach były rozciągnięte, nie trzymały się na twarzy, pasażerowie modlili się niemal chórem, nikt nie wiedział co robić, członkowie załogi siedzieli z zapiętymi pasami i nie wydawali żadnych komentarzy" — powiedział Sabitow.

Po dziesięciu minutach od wydania masek pasażerom powiedziano, że statek powietrzny musi awaryjnie lądować w Antalyi.

Specjalista ds. komunikacji społecznej linii lotniczej Royal Flight Maksim Kuraszwili oświadczył, że maski nie mogły być uszkodzone, to „wykluczone". „Jeśli by tak było, mielibyśmy zupełnie inne konsekwencje, bez masek tlenowych pasażerowie nie mogliby znajdować się na pokładzie samolotu przez tak długi czas. Po 37 minut samolot lądował, wszyscy byli cali i zdrowi, maski działały prawidłowo" — wyjaśnił Kuraszwili.

Według informacji „Kommersanta" pasażerowie Royal Flight napisali skargę do Ministerstwa Transportu. Pismo trafiło z początku do Rosyjskiej Agencji Lotniczej (Rosawiacja), ale ta przesłała je do ministerstwa. Prawnik Towarzystwa Ochrony Praw Konsumentów Oleg Frołow powiedział w rozmowie z BFM, że jeśli do usterki na pokładzie doszło z winy pilotów, „niewłaściwego przygotowania, niewłaściwej eksploatacji samolotu, pasażer ma prawo do złożenia skargi za wyświadczone mu niejakościowe usługi". Odszkodowanie w danym przypadku wynosi pięć-dziesięć tysięcy rubli.

Siedemnastego sierpnia w samolocie lecącym z Antalyi do Moskwy doszło do dekompresji kabiny. Boeing powrócił na tureckie lotnisko. Po lądowaniu pasażerowie Royal Flight zostali na 13 godzin rozmieszczeni w hotelu, a następnie udali się w podróż powrotną do Moskwy zapasowym samolotem.