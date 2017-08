Ukraina reaktywuje system rakietowy „Tor”

Ukraińska armia przywróci do eksploatacji przeciwlotnicze systemy rakietowe 9K330 „Tor”, które zostały wycofane ze służby w 2001 roku.

Po raz pierwszy od długiego czasu „ Tor ” został zademonstrowany na paradzie wojskowej z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w Kijowie 24 kwietnia. Jak donosi defence-blog, systemy zostały wycofane ze służby w 2001 roku ze względu na niemożność utrzymania ich w stanie gotowości bojowej.

Modernizację i powrót do eksploatacji wysłużonych „Torów” powierzono Lwowskiej Wytwórni Radiowej. Przeciwlotnicze systemy rakietowe 9K330 „Tor” to samobieżne, na każdą pogodę systemy obrony powietrznej. Zostały przyjęte na zbrojenie w ZSRR w latach 80. i do dzisiaj z powodzeniem są wykorzystywane przez armie wielu krajów, w tym Rosji, Chin, Egiptu i Iranu.