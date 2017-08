Amerykański polityk mówił wcześniej, że z powodu sytuacji na wschodzie Ukrainy Rosja może znaleźć się w gospodarczej i dyplomatycznej izolacji. Zdaniem Volkera Rosja jest gotowa „zaakceptować" obecną sytuację, a to grozi jej konsekwencjami.

„Wysłannik USA ds. Ukrainy gra po stronie Kijowa, co bynajmniej nie dziwi. Dziwne tylko, że do tej pory nie zrozumiał, iż Rosja nie jest i nie będzie w izolacji" - napisał Puszkow na Twitterze, dodając, że Rosja nie zostanie „wyrzucona z systemu stosunków dyplomatycznych i gospodarczych". Senator podkreślił, że to ponad siły Stanów Zjednoczonych.

Спецпредст. США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 sierpnia 2017