Netanjahu: ONZ poniosła porażkę

© Sputnik. Sergey Guneev Izrael grozi, że przestanie finansować ONZ

ONZ odniosła niepowodzenie w misji budowania pokoju i bezpieczeństwa w Izraelu, nawiązania współpracy w państwem. Z takim oświadczeniem wystąpił w poniedziałek w Jerozolimie premier państwa żydowskiego Benjamin Netanjahu na wspólnej konferencji prasowej z Antónim Guterresem, który po raz pierwszy w charakterze sekretarza generalnego ONZ udał się do regionu.

„Misja ONZ polega na tym, żeby promować pokój, bezpieczeństwo i współpracę międzynarodową, ale wydaje mi się, że ONZ odniosła niepowodzenie, jeśli chodzi o Izrael" — powiedział Netanjahu.

Według słów izraelskiego premiera „ONZ jest upoważniona do utrzymania światowej spuścizny", ale „UNESCO ciągle szydzi sobie z tej spuścizny w najbardziej absurdalny sposób, negując liczącą 3 tysiące lat więź izraelskiego narodu z jego wieczną stolicą —Jerozolimą". Netanjahu wyjaśnił także, że „ONZ jest upoważniona do walki o pokój, a tymczasem pozwala na to, by w jej instytucjach kwitła palestyńska mowa nienawiści". Szef rządu izraelskiego oskarżył też międzynarodową organizację o to, że podczas gdy „zobowiązana jest do obrony praw człowieka, pozwala na to, by najgorsi naruszyciele praw człowieka oskarżali Izrael w rozmaitych formach o łamanie tychże praw".

Netanjahu powiedział Guterresowi, że jego przewodnictwo w ONZ „może odmienić sytuację". „Myślę, że nadszedł czasu odbudowania moralnej jednoznaczności w ONZ" — powiedział premier, dodając: „Wiem, że to ogromne zadanie, wiem, że sekretarz generalny nie ma władzy nad członkami ONZ, ale uważam, że może Pan wprowadzić nową jakość".

W niedzielę Guterres przybył ze swą pierwszą od czasu objęcia stanowiska sekretarza generalnego ONZ wizytą do państwa żydowskiego i Palestyny. W poniedziałku odbył już wizytę z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem, czeka go jeszcze spotkanie z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem w Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu.