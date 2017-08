Finowie nie wpuścili rosyjskiego żaglowca

Władze Finlandii poinformowały kapitana rosyjskiego żaglowca szkoleniowego Kruzensztern o braku zgody na wpłynięcie do portu w Mariehamn i odwiedzenie Wysp Alandzkich - poinformowano Ria Novosti w Bałtyckiej akademii państwowej, która eksploatuje statek.

„Jak poinformował kapitan żaglowca Michaił Nowikow, otrzymał on zawiadomienie o decyzji odmownej na wpłynięcie do portu w Finlandii, ale póki co załoga żaglowca nie otrzymała oficjalnego dokumentu" — powiedziała przedstawicielka akademii Irina Obrazcowa.

Obrazcowa zaznaczyła, że w przeszłości nie było podobnych problemów — procedura zawinięcia statku do obcego portu jest wypracowana, a podczas poprzedniego rejsu żaglowiec dwukrotnie wpływał do portów w Finlandii.

Trasa „Krusenszterna" zostanie skorygowana, dzięki czemu decyzja fińskich władz nie wpłynie na grafik szkolenia i jego przebieg — dodała.