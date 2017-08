Znaleziono planetę nadającą się do kolonizacji

Jak informuje korespondent RIA „Nowyj Deń”, odkryte przez astronomów ciało niebieskie znajduje się w gwiazdozbiorze Ryb.

Planeta sierota, nieprzywiązana grawitacyjnie do żadnej gwiazdy, otrzymała nazwę CFBDSIR 2149-0403 i znajduje się teraz w odległości 130 lat świetlnych od Ziemi. Jej wiek ocenia się na 120 milionów lat. Jej powierzchnia jest cztery razy większa niż powierzchnia Jowisza, a temperatura atmosfery obecnie sięga 400 stopni Celsjusza.

Zdaniem naukowców ta planeta zawsze będzie ciepła, a jej większa odległość od Słońca może doprowadzić do zaistnienia sprzyjającej temperatury i pojawienia się wody w stanie ciekłym. To pozwala liczyć na to, że w przyszłości będzie się nadawać do kolonizacji i dzięki rozwojowi technologii ludzie będą mogli kolonizować ją za 100 lat.