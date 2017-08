Rosja umacnia swoją pozycję na Morzu Śródziemnym

„Dwa najnowsze duże spalinowe okręty podwodne Floty Czarnomorskiej «Kolpino» i «Nowogród Wielki», które płyną od Bałtyku do Morza Czarnego do Floty Czarnomorskiej, wpłynęły na wody Morza Śródziemnego. Okręty podwodne płyną w pozycji wynurzonej w towarzystwie holownika ratunkowego Floty Bałtyckiej SB-921. Planuje się, że okręty podwodne wejdą do składu stałej eskadry marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym” — powiedział.

Okręty podwodne „Kolpino” i „Nowogród Wielki” to piąty i szósty z serii sześciu okrętów podwodnych projektu 636.3 wybudowanych w „Stoczni Admiralicji” dla Floty Czarnomorskiej.