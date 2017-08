S-400 „Triumf": nie istnieje nic, do czego dałoby się go porównać

© Sputnik. Sergei Malgavko Rosyjskie S-400 rozchwytywane przez zagranicznych klientów

Dyrektor federalnej Służby do spraw Współpracy Wojskowo-Technicznej Dmitrij Szugajew wyraził nadzieję na „pozytywny wynik" negocjacji prowadzonych przez Rosję i Turcję w sprawie dostaw wyrzutni przeciwlotniczych S-400.

— Chodzi przecież nie o dostawy broni strzeleckiej, lecz o poważne systemy, wobec tego istnieją w tym pewne niuanse. Bardzo liczę na to, że wkrótce osiągniemy pozytywny wynik — powiedział Szugajew w wywiadzie dla gazety „Kommiersant".

Podkreślił on również, że „nasi przyjaciele za oceanem, oczywiście, są oburzeni, lecz Turcja jest niepodległym państwem i może podejmować decyzje w sprawie tego, czy ma kupować czy nie, czy ma połączyć, czy nie".

Rzecznik prasowy prezydenta Turcji Ibrahim Kałyn oświadczył pod koniec lipca, że negocjacje w sprawie dostaw dla Turcji systemów S-400 zbliżają się do końca, porozumienie między dwoma krajami w tej sprawie już uzyskało kształty, do wyjaśnienia pozostały tylko nieznaczące zagadnienia. Z kolei dyrektor generalny organizacji „Rosoboroneksport" Aleksander Michiejew w ubiegłym tygodniu poinformował, że kontrakt dotyczący dostaw wyrzutni przeciwlotniczych S-400 dla Turcji jest bliski podpisania, lecz na razie nie nabrał jeszcze mocy prawnej.

Dyrektor Centrum Badań Wojskowo-Politycznych Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych politolog Aleksiej Podbieriozkin w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że nie ma tu mowy o sztucznym przeciąganiu negocjacji.

— Rozmowy są dość trudne z tego prostego przecież powodu, że jest to nowy system, jakiego dotychczas nie dostarczano na eksport. Kontrakt na dostawy systemów zawarty jest tylko z Chinami. Ewentualnie, będziemy dostarczać S-400 dla Indii. Obecnie prowadzone są negocjacje z Turcją. Wzorce eksportowe są nieco inne, ponadto, należy je przecież wyprodukować. Przy tym produkowane są one przez setki przedsiębiorstw i to wszystko wymaga uzgodnienia — powiedział Aleksiej Podbieriozkin.

Politolog podkreślił, że przeciwlotnicze wyrzutnie rakietowe S-400 „Triumf" są obecnie najlepsze na świecie pod względem szeregu parametrów.

— Najważniejsze, co cechuje S-400, to nowe systemy rażenia, dość szybkie rakiety, zdolne do zestrzeliwania międzykontynentalnych rakiet balistycznych i rakiet balistycznych średniego zasięgu. Żaden z dotychczasowych systemów nie posiadał podobnych możliwości. Ponadto, wyposażono go w absolutnie unikalną stację radarową w pasmach decymetrowych dla wykrywania celów punktowych. S-400 jest systemem unikalnym, na razie nie istnieje nic, do czego dałoby się go porównać — podkreślił Aleksiej Podbieriozkin.