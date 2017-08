Nowocześni wrogowie dziennikarstwa: wersja Reporterów bez Granic

© AP Photo/ Petr David Josek „Rosja nie jest naszym wrogiem”

Deloire w wywiadzie dla „Télérama” powiedział, że podczas spotkania z Władimirem Putinem w Wersalu Emmanuel Macron „surowo potraktował RT i Sputnika — dwa media finansowane przez Kreml – nazywając je «organami władzy»”.

— A w ubiegłym roku, po przyjęciu rezolucji Parlamentu Europejskiego skierowanej przeciwko rosyjskiej propagandzie, szef RT — stacji, która powinna się pojawić we Francji pod koniec roku – napisała do mnie i poprosiła naszą organizację o ochronę, powołując się na art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka! Żyjemy w czasach, gdy wrogowie dziennikarstwa korzystają z tych zasad, które kiedyś służyły do ochrony dziennikarstwa – powiedział Deloire.

Jego zdaniem w tej sytuacji obowiązujące międzynarodowe prawodawstwo nie działa.

Redaktor naczelna międzynarodowej agencji informacyjnej „Rossija Siegodnia" i stacji telewizyjnej RT Margarita Simonian skomentowała wypowiedź Deloire.

— Po takich diabelskich wypowiedziach Reporterzy bez Granic powinni cichaczem sami się rozwiązać, aby nie hańbić prawdziwych obrońców praw człowieka – podkreśliła Simonian.

W ubiegłym roku przedstawiciele organizacji Reporterzy bez Granic oświadczyli, że nie będą udzielać komentarzy mediom, które wchodzą w skład „Rossija Siegodnia”. Była to odpowiedź na prośbę o ocenienie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania rosyjskich mediów, które nazwano „zagrożeniem informacyjnym”.