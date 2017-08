„Rosja nie odpowie na amerykańskie ograniczenia w sferze wizowej”

„Nie będziemy robić niczego, co skomplikowałoby życie naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych, jest ich niemało i chcemy, aby podróże Amerykanów do Rosji odbywały się przy minimum trudności. Dlatego nie wejdziemy na drogę jakiegoś zaostrzenia lub komplikacji w wydawaniu rosyjskich wiz. W tym wypadku polityka USA w tej sferze nie jest powodem do przyjęcia lustrzanych środków, to byłoby szkodliwe” — zauważył dyplomata.

© Sputnik. Sergey Guneev Ambasador USA wyjaśnił, dlaczego zawieszono wydawanie wiz Rosjanom

Według niego, relacjonując tego typu tematy, zachodnia prasa „miesza piernik z wiatrakiem”.

„Ona słucha tylko siebie i tych, którzy dostarczają jej «fałszywych doniesień». A my kierujemy się przede wszystkim wiedzą, tym, co dla nas korzystne, czego potrzebujemy, a po drugie potrzebą nie niszczenia niczego ani w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, ani w zakresie rozwoju kontaktów między ludźmi, ani w dziedzinie rozwoju stosunków gospodarczych” — dodał Riabkow.

Podkreślił, że w sferze wiz ze strony Rosji nie będzie żadnych lustrzanych działań.

„Jeśli zaś Amerykanie przejdą do utrudniania działalności naszych ambasad i konsulatów w Stanach Zjednoczonych, co również jest możliwe, to wtedy kwestia odpowiedzi, w tym lustrzanych środków, będzie bardzo ważna i ostra” — podsumował Riabkow.