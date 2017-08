MSZ Rosji komentuje odmowę akredytacji rosyjskich mediów

O akredytację wnioskowało trzech korespondentów, którym konsekwentnie, bez podania przyczyny odmówiono udziału w spotkaniu. Agencja po raz pierwszy zetknęła się z takimi ograniczeniami w naświetlaniu spotkań na szczeblu ministerialnym pod egidą Unii Europejskiej.

„Jawna dyskryminacja jednej z największych agencji informacyjnych po raz kolejny pokazuje, czego są warte obłudne oświadczenia władz Estonii o poszanowaniu wolności słowa i dostępu do informacji. Niezależnie od tego, czy ten incydent jest inicjatywą własną estońskiej prezydencji czy też podszeptem Brukseli, ograniczenia Tallinna tak czy inaczej podkopują autorytet Unii Europejskiej" — czytamy w komentarzu MSZ.

Resort wezwał międzynarodowe struktury do tego, by „zwróciły szczególną uwagę na ten oburzający incydent i podjęły kroki w celu niedopuszczenia do ograniczania praw rosyjskich dziennikarzy".

© AP Photo/ Vitnija Saldava Nad Estonią zawisło zagrożenie „samookupacji"

Europejska Federacja Dziennikarzy nazwała wcześniej decyzję Estonii sprawującej prezydencję w UE „poważnym atakiem" na wolność mediów

Władze państw bałtyckich regularnie utrudniają prace rosyjskich mediów. Rosyjskie MSZ zauważyło wcześniej, że podobne przypadki „„dobitnie pokazują, czego są w istocie warte demagogiczne oświadczenia Wilna, Rygi i Tallinna o poszanowaniu zasad demokracji i wolności słowa".

Spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej odbędzie się w Tallinnie w dn. 7-8 sierpnia.