Delegacja NATO sprawdza postępy w modernizacji ukraińskiej armii

Delegacja NATO przyjechała z wizytą do Kijowa, aby zapoznać się z postępami we wdrażaniu celów dwustronnego partnerstwa w zakresie dostosowania sektora bezpieczeństwa i obrony do standardów sojuszu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Ukrainy.

— Do Kijowa przyjechała delegacja NATO. Celem wizyty jest zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji przez Ukrainę celów partnerstwa – głosi komunikat służby prasowej resortu.

Delegacja NATO na czele z przedstawicielem Departamentu Polityki Obronnej i Planowania Międzynarodowego Sekretariatu NATO Davidem Brownem będzie przebywać na Ukrainie do 31 sierpnia. W ramach wizyty przedstawiciele sojuszu spotkają się z pracownikami ukraińskiego Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego oraz organów władzy. Delegacja zapozna się z procesem realizacji przez Ukrainę celów partnerstwa w bieżącym okresie i omówi możliwość określenia dodatkowych celów w kolejnym okresie na lata 2018-2019.

© AP Photo/ Alex Brandon „Powstrzymywaniu Rosji" powinien towarzyszyć dialog z Moskwą

Pierwszego dnia dyrektor Departamentu Polityki Wojskowej, Strategicznego Planowania i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Obrony Ukrainy Anatolij Petrenko poinformował zagranicznych kolegów o stanie reform w sektorze bezpieczeństwa i obrony, głównie o zmianach, które zaszły od konsultacji w Kijowie w styczniu tego roku.

— Strategicznym celem Ukrainy jest członkostwo w NATO. Jest to dokładnie określone na szczeblu ustawodawczym i jest wymagana od wszystkich struktur, które konsekwentnie pracują nad sprostaniem kryteriom członkostwa Ukrainy w sojuszu, bo powinniśmy być gotowi do członkostwa w NATO podczas podejmowania tej decyzji politycznej – podkreślił Petrenko.

Brown poinformował, że do końca października zostanie sporządzony katalog inwentarza sił zbrojnych Ukrainy w zgodzie ze standardami NATO. – Chodzi o kompleksowe spojrzenia na to, co jest dostępne, jakie zadania stoją przed nami. Pozwoli to na przeanalizowanie odpowiedzi na te scenariusze, które mogą się pojawić w przyszłości – zaznaczył.

Rada Najwyższa Ukrainy w październiku 2014 roku wprowadziła zmiany do dwóch ustaw, rezygnując ze statusu pozablokowego. Z kolei w czerwcu 2016 roku wprowadzono kolejne poprawki, które definiują członkostwo w NATO jako cel polityki zagranicznej państwa. Nowa doktryna wojenna Ukrainy przewiduje, że ukraińska armia do 2020 roku powinna przestawić się na natowskich standardów. Były sekretarz generalny paktu Anders Fogh Rasmussen powiedział jakiś czas temu, że Ukraina, aby przystąpić do NATO, będzie musiała spełnić szereg wymogów, których wdrożenie zajmie sporo czasu. Eksperci sugerują, że może to zająć nawet 20 lat.