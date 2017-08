USA, Finlandia i Szwecja będą „ćwiczyć na Bałtyku" podczas manewrów Zachód-2017

Przyszłe manewry wojskowe USA i Finlandii na Bałtyku nie są w nikogo wymierzone — oznajmił dzisiaj prezydent Finlandii Sauli Niinistö.

Wcześniej Biały Dom oznajmił, że USA i Finlandia przeprowadzą wspólne ćwiczenia na Bałtyku we wrześniu — jednocześnie z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zachód 2017.

„Muszę powiedzieć, że parę tygodni temu spotkałem się z prezydentem (Rosji Władimirem) Putinem. Media interesowały się, dlaczego chińska marynarka wojenna ćwiczy wraz z Rosjanami w regionie bałtyckim. Putin odparł, że to nie blok, nie jest to w nikogo wymierzone. Moja odpowiedź jest taka: też ćwiczymy na Bałtyku z USA i Szwecją. I to nie blok, to nie jest w nikogo wymierzone" — oznajmił Niinisto na konferencji prasowej podsumowującej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

„Czujemy się tymi, którzy dążą do pokoju. I to jest to, co robimy w regionie bałtyckim" — dodał.