„Ukraina nie ma nic wspólnego ani z Unią Europejską, ani z NATO"

„Widziałem, jak mój przyjaciel (prezydent Ukrainy Petro) Poroszenko powiedział kilka dni temu, że Ukraina to UE, to NATO . Na obecną chwilę nie mamy do czynienia ani z jednym, ani z drugim. Wszyscy muszą to wiedzieć" — powiedział Juncker, występując przed ambasadorami Unii Europejskiej.

Juncker zauważył, że na „teraz na świecie toczy się 60 wojen, żadna z nich w Europie, jeśli nie liczyć Ukrainy, która nie jest państwem europejskim w znaczeniu Unii Europejskiej".

26 sierpnia prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że jego kraj będzie nadal podążać europejską i euroatlantycką drogą i stanie się członkiem UE i NATO. Jak powiedział, „niektórzy politycy wewnątrz Ukrainy i poza jej granicami" nie wierzą w perspektywę członkostwa Ukrainy w UE i NATO. Poroszenko jest przekonany, że Kijów spełni wymogi konieczne do złożenia wniosku o członkostwo w obydwu organizacjach.