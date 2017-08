Rosja zaprasza zachodnich dziennikarzy na manewry Zachód 2017

Według informacji resortu obrony na briefing dla ponad 100 zagranicznych attaché wojskowych poświęcony przygotowaniom do ćwiczeń Zachód-2017, który odbył się dzisiaj w Mińsku, przybyli przedstawiciele 120 mediów, w tym 70 zagranicznych.

„Obecny briefing początkuje serię wydarzeń w ramach relacjonowania wspólnych ćwiczeń strategicznych sił zbrojnych Białorusi i Rosji Zachód-2017. Resort obrony zaplanował pracę przedstawicieli mediów a także wycieczki prasowe dla rosyjskich i zagranicznych mediów na najbardziej dynamiczne i najciekawsze etapy praktycznych działań wojsk" — podkreśliło Ministerstwo Obrony.

Resort obrony podkreślił, że nie mniej aktywnie ćwiczenia będą relacjonować białoruscy partnerzy. „Na stronie Ministerstwa Obrony jest przygotowany specjalny rozdział poświęcony ćwiczeniom, gdzie będzie umieszczana cała informacja o ich przebiegu — zarówno tekstowa, jak i multimedialna" — podkreśliło ministerstwo.

Wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia strategiczne Zachód-2017 odbędą się 14-20 września na terytorium Białorusi. Według danych Ministerstwa Obrony Rosji w ćwiczeniach weźmie udział do 12,7 tys. wojskowych (w tym 5,5 tys. rosyjskich), poza tym około 70 samolotów i śmigłowców, do 680 jednostek sprzętu bojowego, w tym około 250 czołgów, około 200 dział, wyrzutni rakietowych i moździerzy oraz do 10 okrętów.

Wcześniej prezydent Białorusi wielokrotnie oświadczał, że te ćwiczenia będą otwarte dla zagranicznych obserwatorów. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że na wydarzenie zostali zaproszeni obserwatorzy z 7 państw: Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Norwegii. Obserwować manewry będą przedstawiciele korpusu wojskowo-dyplomatycznego akredytowanego przy Ministerstwie Obrony Białorusi a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, NATO, OUBZ, WNP oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.