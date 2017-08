„Słowa Junckera o Ukrainie to kpina"

© Sputnik. Igor Zarembo Juncker poprze budowę Gazociągu Północnego 2

Jego zdaniem ważne jest nie tyle to, co Juncker powiedział o „naiwnych marzeniach ukraińskiego rządu”, lecz to, że wypowiedź ta padła na spotkaniu z ambasadorami Unii Europejskiej. „Będąc w kręgu swoich «białych ludzi», przewodniczący Komisji Europejskiej pozwolił sobie na otwarcie sarkastyczny ton wobec «swojego przyjaciela Poroszenki»” — napisał deputowany na swojej stronie na Facebooku.

Drugim punktem „kpiny z tubylców”, jak twierdzi Murajew, jest to, że Juncker wiedział, że ukraińskie władze o jego słowach dowiedzą się za pośrednictwem mediów. „Europejski pan nawet brzydzi się powiedzieć to wszystko «przyjaciołom» osobiście” — podsumował Murajew.

Szef Komisji Europejskiej skomentował słowa Petra Poroszenki o przyszłości Ukrainy. „Widziałem, że mój przyjaciel Poroszenko powiedział kilka dni temu, że Ukraina to UE, to NATO. W tej chwili to ani jedno, ani drugie. Każdy powinien o tym wiedzieć” — powiedział Juncker.