Koszulki z neonazistowskimi sloganami na MŚ 2018 w Rosji

"Diesmal kommen wir im Sommer!" #Neonazis lassen sich für die Fußball-WM 2018 in Russland T-Shirts mit einem Hakenkreuz drucken pic.twitter.com/pr8R6WwBRa — Lionel C. Bendtner (@LCBendtner) June 23, 2017

„Motyw na koszulkach ma jawne oznaki historycznego rewizjonizmu i przypuszczalnie nawiązuje do bitwy pod Stalingradem” — wyjaśniła Sputnikowi Juliane Nagel, przedstawicielka partii Lewica ds. polityki dziecięcej, młodzieżowej i migracyjnej w Landtagu Saksonii. „W tym sensie można je nawet nazwać ahistorycznymi, ponieważ Wehrmacht także w 1942 roku przyszedł latem”.

Według niej w ostatnich latach stało się to zjawiskiem powszechnym: na pierwszy rzut oka apolityczne, „fajne” sklepy internetowe drukują na koszulkach i innych rzeczach neonazistowskie slogany i motywy.

Grupa na Facebooku, zajmująca się sprzedażą koszulek, nazywa się Deutsche Fun Shirts („niemieckie śmieszne koszulki”).

Nagel uważa jednak, że w zasadzie to nic innego, jak kontynuacja już istniejących neonazistowskich marek, które głównie wysyłają towary pocztą i tylko do stałych klientów.

„Dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu mediów społecznościowych takie sklepy mogą teraz poszerzać szeregi swoich klientów” — wyjaśniła.

Podobna sytuacja jest ze sklepem internetowym „Shirtzshop” — uważa Nagel.

„Właściciel, Sven Liebich, który sam kiedyś nazwał się byłym neonazistą, już od dawna drukuje tzw. «śmieszne», a w rzeczywistości neonazistowskie koszulki. We Wschodnich Niemczech istnieje wiele takich neonazistowskich marek”.

To, że reklama odbywa się właśnie przez Facebook i podobne witryny, jest wynikiem trzeźwych kalkulacji, uważa Nagel. W ten sposób można dotrzeć do wielu potencjalnych klientów, czyli między innymi także „tych, dla których kliknięcie na link do witryny, o której już po nazwie można dowiedzieć się, że jest neonazistowska, to już za dużo”.

„FIFA przestrzega zasady zero tolerancji wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji i dysponuje mechanizmem pozwalającym zapewnić radosną i pełną szacunku atmosferę na stadionach” — poinformowała w poniedziałek służba prasowa FIFA w rozmowie z RT. Jak poinformowano, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ma trzyetapowy system walki z dyskryminacją na stadionach, który został sprawdzony na Pucharze Konfederacji 2017 w Rosji. FIFA postrzega ​​koszulki z nazistowskimi symbolami jako „przejaw nietolerancji rasowej” i nie wpuszcza kibiców z takimi koszulkami na stadion, poinformował serwis prasowy.

Sputnik zwrócił się również do Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), którego kompetencje obejmują zwalczanie ekstremizmu, o skomentowanie sytuacji, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.