W Arktyce nie ma miejsca na groźby i ultimata

Podczas przemówienia na inauguracji VII międzynarodowego spotkania przedstawicieli państw członkowskich Rady Arktycznej, państw posiadających status obserwatora w Radzie Arktycznej i zagranicznej społeczności naukowej Patruszew zauważył, że utrzymanie Arktyki jako unikatowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego całej ludzkości „wymaga realizacji wielu trudnych, nie mniej jednak wykonalnych zadań".

Przede wszystkim, zdaniem sekretarza Rady Bezpieczeństwa, „trzeba kontynuować pracę nad mechanizmem bezpieczeństwa, który zabezpieczy przed wszelkimi próbami destabilizacji regionu".

„Państwa arktyczne mówią w różnych językach, w naszych siłach jest jednak to, żeby na biegunie północnym nigdy nie rozlegał się język gróźb i ultimatów" — powiedział Patruszew.

Trzeba też nawiązać kompleksowy dialog w kwestiach gospodarczych — dodał sekretarz RB Rosji. „Surowe warunki panujące w regionie tak komplikują wiele inicjatyw, że ich realizacja jest możliwa jedynie w ścisłej współpracy międzynarodowej. Wiedzą państwo na przykład, że w projekcie „Jamał — LNG" bierze udział rosyjski, chiński i francuski kapitał, wykonawcy i partnerzy z kilkudziesięciu krajów świata" — zauważył rosyjski sekretarz.

Jego zdaniem trzeba też usilnie postarać się o to, by zwiększyć dostępność regionu arktycznego. Mowa w pierwszej kolejności o zwiększeniu roli Północnego Szlaku Morskiego. Strona rosyjska bardzo wiele robi na rzecz jego rozwoju, w tym również w zakresie eksploatacji niemającej sobie równych floty atomowych lodołamaczy — dodał Patruszew. Dostępność Arktyki zakłada też utworzenie infrastruktury niezbędnej do rozwoju turystyki i przyciągnięcia do regionu wykwalifikowanych specjalistów — powiedział Patruszew.