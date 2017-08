Turcja ostrzelała syryjski Afrin

© Sputnik. Iliya Pitalev Kto i po co odwleka w czasie zakończenie wojny w Syrii?

„Turcja ostrzelała dzisiaj dzielnice mieszkalne w mieście Afrin. Ostrzał rakietowy zadał poważne szkody zabudowaniom cywilów, rannych zostało dziesięć osób, w tym jedenastoletnia dziewczynka" — powiedział Hedo.

Według słów polityka, ostrzał rozpoczął się w czasie, gdy większość rodzin zajmowała się robieniem zakupów w przeddzień muzułmańskiego święta Kurban Bajram. „Wciąż trwają okresowe ostrzały wiosek na przedmieściach Afrinu" — dodał Hedo.

Przedstawiciel syryjskich Kurdów w Afrinie oświadczył, że to nie pierwszy taki incydent. Dzielnice mieszkalne od roku ulegają ostrzałom artyleryjskim. Dzisiejszy ostrzał był jednak intensywny i długi, co zdaniem kurdyjskiego polityka jest nie do przyjęcia w obecnych warunkach — w mieście przebywa bowiem poza rdzennymi mieszkańcami kilkadziesiąt tysięcy uchodźców.

„Swoim dzisiejszym ostrzałem Turcy chcą nadszarpnąć relacje i porozumienia między Rosjanami i Kurdami, gdy tymczasem Rosjanie chcą być gwarantem stabilności, w tym także na północy Aleppo, angażując swoją policję wojskową" — dodał Hedo.

Od 2012 roku miasto Afrin na północnym-zachodzie Syrii znajduje się pod kontrolą kurdyjskich powstańców. Kurdyjska milicja YPG jest uznawana przez Ankarę za organizację terrorystyczną związaną z zakazaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu.