KRLD wyemitowała nagranie najnowszej próby rakietowej

Północnokoreańska telewizja wyemitowała nagranie najnowszego startu rakiety balistycznej, która przeleciała nad terytorium Japonii i spadła do Pacyfiku, o czym świadczą kadry przedstawione na antenie japońskiej telewizji NHK.

Widać na nich, jak o świcie 29 sierpnia rakieta Hwasong-12 pionowo leci w bezchmurne niebo nad powiatem Sunan, gdzie znajduje się międzynarodowe lotnisko Pjongjangu. Są wyraźnie widoczne gęste kłęby żółtego dymu.

Wcześniej tego samego dnia centralna gazeta KRLD Rodong Sinmun opublikowała na pierwszych dwóch stronach liczne zdjęcia z miejsca próby rakietowej, którą osobiście obserwował przywódca państwa Kim Dzong Un.

W oficjalnym komunikacie Pjongjangu czytamy, że w ćwiczeniach uczestniczyły strategiczne wojska Koreańskiej Armii Ludowej odpowiadające za atakowanie amerykańskich baz strategicznych na Pacyfiku w razie wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności.

Według doniesień z Seulu północnokoreańskie radio zacytowało słowa Kim Dzong Una o tym, że zbliżony do rzeczywistości obecny próbny start rakiety balistycznej jest „pierwszym krokiem wojskowo-taktycznym Koreańskiej Armii Ludowej na Pacyfiku". Nakazał wystrzelenie dodatkowych rakiet balistycznych do celów na Pacyfiku, wzywając do aktywnego zwiększania ich siły rażenia i modernizacji.

Według słów Kim Dzong Una obecne ćwiczenia wojsk strategicznych „to preludium do odpowiedzi" na wspólne ćwiczenia USA i Korei Południowej Ulchi — Freedom Guardian, w tym do wystrzelenia rakiet w kierunku wyspy Guam.