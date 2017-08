Chiny mają nadzieję, że Indie wyciągną lekcję z ostatniego konfliktu

© AFP 2017/ Chandan Khanna Minister energetyki Indii promuje rosyjskie drogi

„Mamy nadzieję na to, że strona indyjska wyciągnie lekcję z tego incydentu i będzie udaremniać powstawanie podobnych sytuacji w przyszłości" — oświadczył Wan Yi i dodał, że Chiny liczą na rozwój stabilnych i owocnych kontaktów pomiędzy państwami, bowiem leży to w interesie nie tylko Pekinu i New Delhi, ale też państw sąsiednich.

Napięcie między Chinami i Indiami wywołane sytuacją na płaskowyżu Doklam — w górskim rejonie u zbiegu granic Chin, Indii i Bhutanu — utrzymywało się od połowy czerwca. Chińczycy rozpoczęli budowę jezdni, która miała przebiegać przez płaskowyż, co wywołało protest Bhutanu. Po kilku dniach Indie, utrzymujące z Bhutanem przyjazne relacje, wysłały na płaskowyż swoich żołnierzy, którzy po przekroczeniu granicy państwowej i krótkim starciu wyparli z górskiego regionu chińskich wojskowych.

W poniedziałek resorty spraw zagranicznych obydwu państw poinformowały o osiągnięciu porozumienia w sprawie rozdzielenia wojsk na płaskowyżu Doklam.