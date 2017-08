„Chcę wierzyć, że Amerykanom wróci zdrowy rozsądek"

„Co się tyczy najbliższych perspektyw relacji rosyjsko-amerykańskich, wolę wstrzymać się od prognoz. Chcę wierzyć, że stronie amerykańskiej wróci zdrowy rozsądek i wzniecana w USA rusofobia ulegnie zahamowaniu. Właśnie Amerykanie powinni uzmysłowić sobie całą sytuację i pójść na kompromis. Z tego, co widzę, słyszę, czytam, z tego, co się dzieje w Kongresie, co mówią amerykańscy politycy, nie powinniśmy się spodziewać niczego pozytywnego pod USA. Ale nawet w takiej sytuacji rosyjscy dyplomaci muszą zajmować się swoją pracą" — powiedział Owsjannikow w wywiadzie dla rosyjskich mediów.