Dlaczego prokurator generalny Ukrainy zarabia więcej niż prezydent?

W środę ukraińskie media poinformowały, że rząd postanowił zwiększyć wynagrodzenie prokuratora generalnego, które po podwyżce będzie wyższe od pensji samego prezydenta (miesięczne wynagrodzenie Petra Poroszenki waha się między 1 tys. a 1,4 tys. dolarów).

„Rząd zrównał pensję prokuratora generalnego i jego zastępców do tej, którą otrzymują kierownicy innych organów porządkowych. A zatem za sierpień otrzymam 94 tysięcy hrywien (3,7 tysięcy dolarów). Otrzymywałem 49 tysięcy (1,9 tysięcy dolarów). Wiem, że to dużo. Uważam, że ja te pieniądze odpracowuję. Mimo to postanowiłem przeznaczać co miesiąc 24 tysiące na cele charytatywne, przekazując je rannym w operacji antyterrorystycznej (operacji wojskowej na Donbasie — red.)" —napisał Łucenko w środę na swoim profilu na Facebooku.

Prokurator generalny wyjaśnił, że tylko w ubiegłym roku służby porządkowe wyjawiły i postawiły przed sądem 1739 korupcjonistów, a w pierwszym półroczu tego roku 1202 korupcjonistów, dzięki czemu budżet państwa został uzupełniony znacznymi pieniędzmi.

„Właśnie dlatego uważam za sprawiedliwą decyzję Rady Najwyższej i rządu o zwiększeniu wynagrodzeń prokuratorów" — powiedział Łucenko.