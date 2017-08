ONZ występuje w obronie swobód tadżyckich kobiet

Członkowie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej wezwali tadżyckie władze do zniesienia poprawki do kodeksu rodzinnego ograniczającej prawo obcokrajowców i osób bez obywatelstwa, w tym migrantów, do zawarcia małżeństwa z tadżyckimi kobietami — podaje ośrodek informacji ONZ.

Zdaniem ekspertów takie ograniczenia stanowią poważne naruszenie podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wyboru małżonka.

„Komitet bierze pod uwagę oświadczenie Tadżykistanu, że ta poprawka ma na celu ochronę tadżyckich kobiet przed handlarzami ludźmi. Jednocześnie komitet podkreśla, że środki ochrony nigdy nie powinny prowadzić do naruszenia podstawowych praw i wolności, w tym prawa do zawarcia małżeństwa i prawa do wyboru małżonka" — czytamy we wniosku komitetu.

Raport Tadżykistanu został przedstawiony na 93. sesji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, która odbyła się w Genewie. Jej uczestnicy zapoznali się z regularnymi raportami Dżibuti, Ekwadoru, Kanady, Kuwejtu, Nowej Zelandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Tadżykistanu o podjętych środkach ustawodawczych, sądowych, administracyjnych i innych na rzecz likwidacji dyskryminacji rasowej.

W tym, co się tyczy Tadżykistanu, członkowie Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej wezwali do pozwolenia tadżyckim kobietom na zawieranie małżeństw z obcokrajowcami. Potępili także szeroko praktykowane zawieranie małżeństw według islamskich zwyczajów bez rejestracji rodziny w urzędach stanu cywilnego, ponieważ w przypadku rozpadu rodziny podobna tradycja pozbawia kobiety wielu praw gospodarczych.

Członkowie komitetu odnotowali wysiłki Tadżykistanu na rzecz przygotowania podręczników w językach mniejszości narodowych. Jednocześnie wyrazili niepokój w związku z ograniczeniami w sferze edukacji w języku uzbeckim, rosyjskim, kirgiskim i turkmeńskim. Poza tym członków komitetu zaniepokoił plan reformy, zgodnie z którą wszyscy kandydaci na studia na egzaminie wstępnym na uczelniach będą zobowiązani do pisania wypracowania w języku tadżyckim.

Członkowie komitetu stanowczo doradzili tadżyckim władzom, by położyły kres dyskryminacji osób bez obywatelstwa i mniejszości narodowych.