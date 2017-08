Amerykańska broń przez pośredników trafiała do terrorystów PI

„Ukryte wsparcie polega na sprzedaży broni PI. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, poinformowaliśmy Amerykanów. Ale oni jeszcze bardziej zaczęli wspierać dowódcę, którego postawili nad nami (lider grupy «Magawir As-Saura» Mugannat Attal). Sprzedawali broń amerykańskiej produkcji, LNG, samochody, karabiny M-16, dużą liczbę, po ostatniej kontroli Amerykanów brakowało 4,7 tys. karabinów” — powiedział Assalam RIA Novosti.

© Sputnik. Iliya Pitalev Kto i po co odwleka w czasie zakończenie wojny w Syrii?

Według źródła agencji w amerykańskiej bazie an-Tanf są Syryjczycy gotowi do walki z PI, jednak jest część gotowa do walki także przeciwko syryjskiej armii, osoby takie jak Mugannata Attal.

„Oni (amerykańscy wojskowi) prosili Syryjczyków, aby walczyli przeciwko armii Syryjskiej Republiki Arabskiej, ale porządni ludzie odmówili, mówiąc, że nasza grupa została utworzona w celu walki z PI, a nie z armią. Dlatego część grupy — uchodźców z Dajr az-Zaur — wysłano do bazy w Shaddad do walki z PI, a potem być może do walki z siłami rządowymi” — powiedział Assalam.

Mówiąc o pomocy dla ludności cywilnej, Assalam powiedział, że amerykańscy wojskowi nie zwracali żadnej uwagi na cywilów, mimo że obozy uchodźców znajdują się niecałe 20 kilometrów od bazy an-Tanf. „Absolutnie nie ma pomocy humanitarnej, medycznej, ani nie ma ochrony ludności cywilnej” — powiedział.

Teren bazy an-Tanf dobrowolnie opuściło i przeniosło się na terytorium kontrolowane przez siły rządowe 101 osób (41 bojowników, 19 kobiet i 41 dzieci). Grupa mieszka obecnie w obozie dla uchodźców Chardżella w okolicach Damaszku.