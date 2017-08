„Urządzili nam piekło"

© AFP 2017/ Andreas Solaro Dyplomacja „paplaczy”

W Europie w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do ponad 20 ataków terrorystycznych, w których zginęło ponad 340 osób, a ponad 1180 zostało rannych.

Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Belgia i Szwecja już doświadczyły koszmaru zamachów na własnej skórze. Większość wykonawców dużych zamachów w europejskich stolicach stanowią osoby pochodzące z Afryki Północnej, co nie może nie budzić niepokoju wśród Europejczyków, których państwa nie miały do czynienia z terrorystami na swoim terytorium, lecz tak czy inaczej już zetknęły się z napływem imigrantów.

© AFP 2017/ Stringer Europa 2020: Bezpieczny Wschód i ogarnięty islamską wojną Zachód

„Dokąd zaprowadziła multikulturowość we Francji? Lęk, ataki, stan nadzwyczajny od prawie dwóch lat. Rzeczywiście tego nie chcemy" — pisze na Facebooku internauta z Czech. Włosi na portalach społecznościowych nawołują, by brać przykład z państw Grupy Wyszehradzkiej, Polacy po zgwałceniu Polki we włoskim Rimini przypominają władzom o obietnicach, że nie wpuszczą do kraju imigrantów.

O nastrojach panujących wśród obywateli państw europejskich może świadczyć fala komentarzy na portalach społecznościowych, w których internauci wyrażają swoje opinie i obawy, dotyczące fali migrantów i związanych z nimi zagrożeń, także terrorystycznych.

Sputnik przedstawia wybrane komentarze użytkowników Twittera i Facebooka z Włoch, Czech, Słowacji i Polski.

„Polska, Węgry, Czechy i Słowacja — jedyne państwa europejskie, które działają w interesie własnych obywateli, a nie migrantów".

Polonia Ungheria Repubblica Ceca e Slovacchia sono gli unici paesi europei che fanno gli interessi dei cittadini non dei migranti — Katy_Janeway (@Katy_Janeway) 30 sierpnia 2017

Il ministro degli esteri polacco:" la Polonia non riceverà migranti dall'Africa." Un governo fa questo: prende decisioni, non le subisce. — Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) 7 sierpnia 2017

​„Minister spraw zagraniczych Polski: „Polska nie przyjmie imigrantów z Afryki". To właśnie powinien robić rząd: podejmować własne decyzje, a nie tolerować obce".

#Orban a Gentiloni: "Chiudete i porti italiani ai migranti". Siete d'accordo? — Il Sondaggiometro (@sondaggiometro) 22 lipca 2017

"Orban do Gentiloni: "Powinniście zamknąć włoskie porty dla imigrantów".

Czy zgadzasz się?

67% Tak

14% Nie

19% Należy kontrolować napływ imigrantów"

Ostro reagując na przypadek gwałtu polskiej turystki we włoskim Rimini, polscy internauci piszą:

​

Czterej Afrykańczycy z plaży w #Rimini powinni być jedynymi "uchodźcami" sprowadzonymi do Polski. Obawiam się tylko, że polski sąd zawiedzie — Sławomir Sieradzki (@slaw_sieradzki) 27 sierpnia 2017

​

Rozmawiałem dziś z moim holenderskim klientem o gwałcie w #Rimini.

— Wy to macie dobrze w Polsce, bo wasz rząd nie wpuszcza tych zboczeńców! — Robert Kwit (@KwitRobert) 28 sierpnia 2017

​

"MÓWIMY NIE DLA ISLAMIZACJI NASZEJ OJCZYZNY!!!"#StopislamizacjiPolski Polska bez emigrantów taka była umowa z @pisorgpl przed wyborami! pic.twitter.com/qiSs1Po7Ng — Krzysztof Kolczycki (@krzysztof099) 17 maja 2017

​

Historia kołem się toczy. Kiedyś Hitler rozpętał piekło w Europie, dziś robi to Merkelowa. Inne przesłanki, ale strach ten sam.#imigranci — DorottaK (@dorottakrol) 28 sierpnia 2017

​Większość Czechów i Słowaków także nie chce widzieć w swoich krajach migrantów pochodzących z Afryki i państw Bliskiego Wschodu.

Vašek Kozák

"Islam jest wykorzystywany jako narzędzie polityczne, powstają równoległe wspólnoty, które nie wnoszą nic pożytecznego, lecz stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli do państwa przywieźć setki tysięcy niewykształconych imigrantów, to jednocześnie pojawi się problem z islamem. Podobna sytuacja obecnie ma miejsce we Francji, gdzie mieszka trzecie pokolenie muzułmanów, którzy nie są zintegrowani z zachodnim społeczeństwem i są bezrobotni. Dlatego dobrze rozumiem takie państwa, jak Republika Czech, które nie potrzebują takich problemów."

Petr Folvarcny

"Dokąd zaprowadziła multikulturowość we Francji? Lęk, ataki, sytuacja nadzwyczajna od prawie dwóch lat. Rzeczywiście tego nie chcemy."

Tomáš Oblouk

"Czemu by nie wsadzić ich na statki i nie wysłać z powrotem do Afryki lub Arabii? Po co w ogóle ich sprowadzili do Włoch a nie wysłali natychmiast z powrotem? Wszyscy już od dawna powinni zdawać sobie sprawę z tego, że przyjeżdżają tylko po to, by żebrać i robić bajzel! Na prawdę szkoda mi zwykłych obywateli Grecji, Francji, Szwecji, którzy muszą to wszystko znosić i ginąć z ich powodu. Czy nie byłoby lepiej być patriotą i głosować na partie patriotyczne, niż na globalistów z UE i ich zwolenników, którzy sprzyjali obecnej sytuacji i teraz jest im to obojętne."

Katka Tarnóci

"Angela Merkel nie powinna była nikogo wpuszczać do Niemiec i półtora miliona migrantów to jej błąd. Państwa członkowskie UE nie są zobowiązane do przyjmowania każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji. W wyniku decyzji Merkel uchodźcy mają prawo do azylu i wolnego wjazdu do różnych państw europejskich. Jedyną możliwością jest wyrobienie wizy na podstawie prawa wewnętrznego, jednocześnie nie wolno ubiegać się o wizę humanitarną i powoływać się na prawo międzynarodowe bądź europejskie. Na jakiej podstawie Czechy powinny płacić karę za nieprzyjmowanie określonej liczby uchodźców, na jakiej podstawie w ogólne powinniśmy przyjmować jakichś muzułmańskich migrantów? Jedynym wyjaśnieniem jest to, że przywódcy UE z Merkel i Macronem na czele traktują Grupę Wyszehradzką jako własną kolonię i mogą ingerować w decyzje podejmowane przez poszczególne suwerenne państwa. Jest oczywiste, że niektórzy przedstawiciele polityczni są przekupywani, dochodzi do „prania mózgu" na uczelniach — są podejmowane wszystkie przymusowe środki, by pozostałe państwa popłynęły z niemiecką falą."

Závodník Jan

"Kto ich tu zapraszał? Nikt ich tu nie chce."

Daniela Lorinčíková

"Problem z migracją trzeba było rozwiązywać o wiele wcześniej i w miastach, gdzie się pojawił. Niszczy Niemcy i całą Europę i teraz ten problem chcą przerzucić na Słowację i Węgry…"

Dáša Stloukalová

"Niech sami troszczą się o siebie i swoich migrantów. Jeśli ich zaprosiliście, to karmcie i utrzymujcie na własny koszt. Nie brakuje nam własnych problemów, a oni żyją jak pączki w maśle."