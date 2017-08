„Polska sama zaprosiła Rosję do udziału w projekcie muzeum w Sobiborze. Mamy na to dowód"

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa przedstawiła dokument, z którego wynika, że to właśnie strona polska proponowała Rosji udział w projekcie renowacji Muzeum - Miejsca Pamięci w Sobiborze, na co Moskwa z gotowością przystała.

„Nie należy wprowadzać społeczeństwa w błąd, zapewniając, że strona rosyjska sama i stosunkowo niedawno poprosiła o dokooptowanie do składu komitetu pracującego nad projektem" — zauważyła Zacharowa na czwartkowym briefingu. „To bardzo dziwne oświadczenia. Już w 2013 roku Ministerstwo Kultury Polski zaprosiło Rosję do udziału w renowacji muzeum, i nasz kraj od razu wyraził gotowość wzięcia w nim udziału, co więcej, wniesienia istotnego wkładu finansowego" — przypomniała rzeczniczka MSZ Rosji.

Na potwierdzenie swoich słów Zacharowa przedstawiła list wiceministra kultury Piotra Żukowskiego do ambasadora Rosji w Polsce Aleksandra Aleksiejewa z dnia 21 marca 2014 roku, w którym „strona polska jako inicjator nakłania Rosję do wzięcia udziału w danym projekcie".

„Słowa o tym, że strona polska nie wydała w tej sprawie żadnej negatywnej opinii , brzmią po prostu absurdalnie" — podkreśliła rosyjska dyplomatka.

Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze działał od maja 1942 roku do października 1943 roku. W tym okresie zabito według różnych szacunków od 150 do 250 tysięcy Żydów z Polski i innych europejskich krajów. Obóz przestał istnieć po tym, jak więźniowie wszczęli bunt, którym pokierował oficer Armii Czerwonej Aleksander Peczerski.