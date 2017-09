NI: Kto zwycięży w śmiertelnym pojedynku: T-90 czy Abrams?

Kolejnym groźnym pojazdem bojowym Rosji został T-90. T-90 wyposażony jest w nowy wielowarstwowy pancerz, aktywny system ochrony i kompleks do zakłócania środków łączności przeciwnika. Na czołgu pozostawiono standardową armatę kalibru 125-mm. Ogółem biorąc to nader groźny pojazd, przekraczający możliwości wszystkich poprzednich rosyjskich czołgów — pisze gazeta. Jeśli jednak porównywać go z M1A2, to amerykański czołg ma doskonalszą konstrukcję — uważa autor materiału. W pojedynku przewagę amerykańskiemu Abramsowi M1 zapewniają nowoczesny system urządzeń do identyfikacji i sterowania ogniem, ciągle doskonalony pancerz ze zubożonego uranu i siła uderzeniowa pocisków przeciwpancernych M829 z oddzielającym się po strzale sabotem. Amerykański czołg jest jednak dużo droższy.