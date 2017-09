Czeski biznes przeciwko sankcjom

Powiedział, że prawdopodobnie Zamek na Hradczanach zamówi trzeci samolot, aby pomieścić wszystkich biznesmenów, którzy chcą mu towarzyszyć podczas oficjalnej wizyty w Rosji w listopadzie tego roku. Szef państwa zasugerował, że prasa jak zwykle przylepi tym przedsiębiorcom metkę „agentów Władimira Putina”.

© AFP 2017/ Michal Cizek Czechy w roli strażnika światowego porządku

Wywiad Sputnika ze Zdenkiem Zbytkiem, szefem biznes konsorcjum czeskich spółek sektora energetycznego CZET:

- Czy ma Pan jakieś konkretne plany odnośnie tej podróży do Moskwy?

— Tak, mam. Współpracuję z Rosją już od dłuższego czasu — od ponad 20 lat. Mamy partnerów, przede wszystkim w obwodzie swierdłowskim, a także w Moskwie i innych regionach Rosji. Wśród naszych międzynarodowych partnerów Rosja zajmuje pierwsze miejsce. Na przykład chcemy modernizować czeskie tramwaje, między innymi legendarny czeski tramwaj Tatra. Do tej pory kilka tysięcy tramwajów Tatra jest eksploatowanych w wielu rosyjskich miastach. Mamy program na rzecz rozwoju energetyki i modernizacji kotłowni. Pod względem efektywności produkcji energii cieplnej Republika Czeska jest jednym ze światowych liderów. Mamy wiedzę, kilka udanych projektów pilotażowych. W sektorze energetycznym przygotowaliśmy kilka projektów w obwodzie swierdłowskim, a także w innych regionach. Dokładniej mówiąc, jest to też główny obiekt zainteresowania grupy, którą kieruję. W zeszłym roku otworzyliśmy fabrykę Brisk Tábor w Togliatti, która produkuje świece zapłonowe Brisk. Już teraz Brisk zajmuje 1/3 rosyjskiego rynku. Firma rozpoczęła dostawy świec zapłonowych bezpośrednio do AwtoWAZu. To było dla nas kolejne wielkie zwycięstwo.

- Nie boi się Pan współpracować z Rosją?

© AP Photo/ CTK, Rene Volfik Czechy chcą wyjść: UE zajęła się autodestrukcją

- Z Kazachstanem, Mołdawią, Białorusią, z niektórymi obywatelami Ukrainy mamy tak sam dobre stosunki, jak i z Rosją. Teraz nie mówimy o ukraińskim przywództwie, które doprowadziło kraj do stanu wojny domowej… Problemy, jak to mówi nasz prezydent, powinny być rozwiązywane przy stole negocjacyjnym, a nie strzelając do ludzi na Majdanie, wzniecając pożar w Odessie itp. Po prostu chcemy utrzymać stosunki handlowe i szukać nowych możliwości prowadzenia biznesu. Można handlować i z Ameryką, po prostu z każdym, kto potrzebuje naszych produktów.

- Powstaje wrażenie, że ostatnie amerykańskie sankcje tylko zwiększyły zainteresowanie czeskich firm rosyjskim rynkiem, czescy przedsiębiorcy starają się współpracować z Rosją, mimo wszelkich ograniczeń.

— Tak, to prawda. O tym znów mówił pan prezydent, do niego dołączył przewodniczący czeskiego Senatu Milan Stech. Zdecydowana większość czeskich obywateli, przedsiębiorców i polityków mówi: „Jesteśmy przeciwni sankcjom, sankcje niczego nie rozwiążą. Znajdujemy się w demokratycznym środowisku biznesowym, gdzie najlepszy wygrywa. Sankcje są instrumentem zimnej wojny. Jesteśmy przeciwni sankcjom i embargu. Ale jeśli się chce, embargo można obejść”. Mówię w imieniu wielu przedsiębiorców i powtarzam: jesteśmy przeciwni sankcjom i zrobimy wszystko co możliwe, aby w okresie sankcji znaleźć rozwiązanie, jak dalej współpracować z Rosją. Sankcje osłabiły rubla, nasze produkty podrożały. Wszystko to już zdażyło się w historii i poradzimy sobie z tym. Ważne jest, że chcemy mieć przyjacielskie stosunki z Rosją, w przeciwnym razie nie ma mowy o żadnym biznesie.