Do Poroszenki wpłynął wniosek o odcięcie Krymu od lądu

Do prezydenta Ukrainy wpłynął wniosek o przekopanie kanału z Morza Azowskiego do Morza Czarnego i uczynienie z Krymu wyspy. Petycja w tej sprawie została zarejestrowana na oficjalnym portalu głowy państwa.

„Wystarczy przekopać zaledwie pięć kilometrów, żeby port w Mariupolu mógł swobodnie, bez opóźnień wywołanych budową Mostu Kerczeńskiego, wysyłać statki handlowe" — pisze autor petycji.

Dla zapewnienia połączenie z Krymem inicjator petycji proponuje zbudować most w rejonie wsi Czonhar. „Będzie to szansa dla azowsko-czarnomorskich portów Ukrainy, pojawi się kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy" — czytamy we wniosku.

22 sierpnia ministerstwo Ukrainy ds. uchodźców wyraziło obawę, że budowa Mostu Kerczeńskiego odbije się na konkurencyjności portu w Mariupolu, a to za sprawą ograniczeń w żegludze. Zdaniem ekspertów resortu „ustanowione ograniczenia doprowadzą do tego, że do portu w Mariupolu będą mogły wpływać jedynie okręty z dość małym udźwigiem".