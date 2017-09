Seul nie zamierza dyslokować w kraju amerykańskiej broni jądrowej

— Nigdy nie uważaliśmy, że powinniśmy dyslokować u siebie arsenały jądrowe Stanów Zjednoczonych – powiedział przedstawiciel administracji, którego cytuje agencja Yonhap.

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Putin o wywieraniu presji na KRLD: Droga donikąd

Jest to komentarz do czwartkowego spotkania ministra obrony Korei Południowej Son Yeon Mu z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem, na którym szef południowokoreańskiego ministerstwa rzekomo potwierdził, że jest to możliwe.

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim zaostrzyła się po ostrej wymienia zdań między KRLD a USA. Korea Północna zagroziła, że wystrzeli pociski balistyczne w kierunku Guam, gdzie położone są amerykańskie bazy wojskowe. Z kolei prezydent USA Donald Trump obiecał, że jeśli północnokoreański przywódca Kim Dzong Un „zrobi coś z Guam”, to z Koreą Północną stanie się coś takiego, czego jeszcze nikt nigdy nie widział”.