Polityczny makler między młotem a kowadłem

Dyrektor Instytutu Planowania Strategicznego, doktor habilitowany politologii profesor Aleksander Gusiew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że demokraci nie mogą wybaczyć miliarderowi swej przegranej w wyborach.

— Soros jest politycznym maklerem. Skoro przegrał, musi zwrócić pieniądze. Popierał Partię Demokratyczną, Hillary Clinton, nawet grał na stawkach i przegrał blisko miliard dolarów. Obecnie uprawia bardzo burzliwą działalność — praktycznie codziennie za pomocą kontrolowanych przezeń mediów obrzuca Trumpa błotem. Wypada też zaznaczyć, że inicjatorami petycji przeciwko niemu byli nie republikanie, lecz właśnie demokraci — i na tym polega paradoks sytuacji. Soros okazał się między młotem a kowadłem. Trump jest na niego obrażony, gdyż finansował on kampanię przedwyborczą Clinton, a demokraci zarzucają mu dezorganizację całej pracy przedwyborczej w partii demokratycznej. Dlatego Soros jest obecnie w sytuacji dość złożonej — powiedział Aleksander Gusiew.

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta Amerykanie chcą uznania Sorosa za terrorystę

Jego zdaniem, petycja zgromadzi liczbę głosów, niezbędną dla jej rozpatrzenia.

— Zakładam, że niezbędne sto tysięcy podpisów będzie zgromadzone. Dalej dojdzie do rozpatrzenia dokumentu. Jest to bardzo poważny artykuł — terroryzm — w zasadzie oznacza to albo karę dożywocia, albo karę śmierci. Chodzi nie tylko o pozbawienie go wszystkich aktywów. Demokraci są obrażeni bardzo poważnie i żądają krwi, obarczając winą za wszystko Sorosa, biorąc pod uwagę, że ma on za sobą cały szereg różnych poważnych spraw, włącznie z fiaskiem w Europie, w Afryce Północnej, gdzie finansował on wszystkie te „kolorowe rewolucje". Dlatego, zakładam, że jego sprawa będzie prowadzona na pełną skalę — podkreślił Aleksander Gusiew.