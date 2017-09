Holandia sprawdzi udział holenderskich firm w budowie mostu na Krym

Holandia sprawdzi legalność udziału dwóch holenderskich kompanii w budowie mostu przez Cieśninę Kerczeńską, który połączy Krym i Kraj Krasnodarski.

O odpowiednim oświadczeniu minister handlu i rozwoju Holandii Lilian Ploumen informuje agencja NOS.

Wcześniej gazeta „De Gelderlander” napisała, że holenderska kompania Dematec Equipment zbudowała jedną z maszyn do budowy mostu. Inna kompania, Bijlard Hydrauliek dostarczyła „najważniejszą część” danego sprzętu, twierdzi gazeta.