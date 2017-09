WP dowiedziała się o planach USA wyjścia z umowy handlowej z Koreą Południową

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zlecił swoim doradcom przygotować się do wystąpienia z porozumienia o wolnym handlu z Koreą Południową – informuje gazeta „Washington Post”, powołując się na źródła bliskie temu procesowi.

Jak podaje gazeta, taki krok potwierdza obietnice Trumpa odnośnie likwidacji nieuczciwej konkurencji ze strony innych państw, jednak bliscy doradcy prezydenta wzywają go do rezygnacji z tego planu, ponieważ on może przynieść straty dla wzrostu ekonomicznego Stanów Zjednoczonych oraz zaszkodzić stosunkom USA z ważnym sojusznikiem. Między innymi, przeciwnikami wystąpienia są generał Herbert McMaster, szef Pentagonu James Mattis i szef Narodowej Rady Gospodarczej przy Białym Domu Gary Cohn.

Trump może jeszcze zmienić zdanie i omówić zmianę warunków umowy, jednak jak podają źródła, przygotowanie do wyjścia z niej już znacznie się posunęły, a oficjalny proces rozrywu umowy może zacząć się w przyszłym tygodniu.

„Dyskusje są prowadzone, ale obecnie nie mamy nic do zakomunikowania” – powiedziała rzeczniczka Białego Domu.

Amerykańsko-koreańska umowa, znana jako KORUS, została zawarta w 2007 roku i weszła w życie pięć lat później.

Ewentualne wyjście Stanów Zjednoczonych z umowy odbędzie się w czasie, gdy USA i Korea Południowa próbują „stworzyć jednolity front w celu przeciwdziałania Korei Północnej” – podaje gazeta. Doradcy Białego Domu próbują powstrzymać ten proces częściowo po to, aby „nie izolować Seulu w niebezpiecznym dla Półwyspu Koreańskiego czasie”. Jeśli plan wystąpienia z umowy zostanie zrealizowany, to umowa przestanie obowiązywać w marcu 2018 roku.