MSZ Rosji: Próba jądrowa KRLD będzie mieć poważne następstwa

Wcześniej KRLD oświadczyła o przeprowadzeniu udanej próby pocisku wodorowego, który jest przeznaczony do międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Rozkaz przeprowadzenia próby został wydany przez północnokoreańskiego lidera Kim Dzong Una.

© REUTERS/ Toru Hanai Korea Północna poinformowała o udanym teście bomby wodorowej

„Zaniepokojenie wywołuje fakt, że władze Korei Północnej własnymi działaniami skierowanymi na zniszczenie globalnej umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz w całym regionie. Kontynuacja takiej linii będzie miała poważne następstwa dla samej Korei Północnej” – powiedziano w MSZ Federacji Rosyjskiej.

„Wzywamy wszystkie zainteresowane strony do niezwłocznego powrotu do dialogu i rozmów jako jedynego sposobu kompleksowego uregulowania problemów Półwyspu Koreańskiego, włącznie z problemem jądrowym. Potwierdzamy gotowość do wspólnych działań w danym kierunku, w tym również w kontekście realizacji rosyjsko-chińskiej „mapy drogowej”” – podkreślono w resorcie Rosji.