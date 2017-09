Turecki Potok dociągnięto do Turcji

Według danych portalu Marinetraffic, firma montażowa Pioneering Spirit, prowadząca prace w zakresie budowy gazociągu, znajduje się na granicy ze strefę ekonomiczną Turcji, a może nawet już ją przekroczyła. Ostatni raz sygnał AIS (automatyczny system identyfikacji) przesłany został 29 sierpnia i był lokalizowany na Morzu Czarnym około 200 km od brzegu.

Sądząc na podstawie lokalizacji i przesunięć w ciągu ostatnich 3 dni, Pioneering Spirit już wyłożył 190−200 km pierwszej nitki Tureckiego Potoku. Prace trwają na dużych głębokościach (do 2200 m), a na płyciznę statek wyjdzie pod koniec trasy, tj. u samych brzegów Turcji.

Dwie nitki gazociągu Turecki Potok zapewnią przepustowość 32 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i ominą Ukrainę. Pierwsza nitka gwarantuje 12 miliardów gazu dla rynku wewnętrznego Turcji, pozostałe 4 miliardy metrów sześciennych gazu trafić ma do budowanego „Południowego Korytarza Gazowego” z Azerbejdżanu do Grecji i Włoch.

Druga nitka Tureckiego Potoku będzie dostarczać gaz do Europy. W lutym zeszłego roku Gazprom, Edison SpA i DEPA SA podpisały memorandum o wzajemnym porozumieniu w zakresie dostaw gazu z Rosji do Grecji i z Grecji do Włoch.

Popyt na rosyjski gaz w Europie Południowej i Południowowschodniej szybko rośnie. „W państwach tego regionu robi wrażenie tempo wzrostu – powiedział szef Gazpromu Aleksiej Miller. – W Turcji o popyt wzrósł o prawie 26%, w Grecji o 12%, w Bułgarii o 14%, na Węgrzech o 31%, w Serbii o 47%, a w Austrii o 77,5%”.