Rzeźba faraona potwierdza prawdziwość jednego z biblijnych epizodów

Znaleziona w Chasor, w Izraelu, głowa nieznanego egipskiego faraona została wykonana zdaniem uczonych około 4300 lat temu. Niewykluczone, że była częścią dużej rzeźby zniszczonej 3300 lat temu.

„Pęknięcia wskazują na to, że głowa oderwała się od pozostałej części rzeźby zanim doszło do jej destrukcji. Co ciekawe, na danym obszarze nie znaleziono żadnej innej części całości, do której pierwotnie należała głowa" — wyjaśnia Dimitri Laboury, starszy pracownik naukowy belgijskiej Narodowej Fundacji Badań Naukowych.

Jak mówi belgijski uczony, destrukcja rzeźby zbiega się w czasie z epizodem opisanym w biblijnej księdze Jozuego, przywódcy Izraelitów: „W tym samym czasie Jozue cofnął się i zdobył Chasor, a króla jego zabił mieczem; Chasor było niegdyś stolicą wszystkich tych królestw. Ostrzem miecza wybili wszystko, co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono". Archeolodzy znaleźli ponadto wiele obiektów, które zostały umyślnie zburzone.

© Zdjęcie: Hebrew University Gliniana głowa egipskiego faraona znaleziona w Chasor.

Jak na razie badaczom nie wiadomo, do kogo należała rzeźba. „Rysy twarzy na rzeźbie z Chasor są charakterystyczne dla 5 dynastii faraonów (ok. 2465-2323 r. p.n.e). Nie sposób jednak ustalić, jakiego dokładnie króla przedstawia" — zauważa Laboury.