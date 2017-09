Pentagon przyznał, że NATO nie jest przygotowane do wojny z Rosją

© Sputnik. Iliya Pitalev Rosja zniszczyła całą amunicję z luizytem

Mowa przede wszystkim o 173. Brygadzie powietrzno-desantowej armii Stanów Zjednoczonych, rozkwaterowanej we włoskim mieście Vicenza, która według planów NATO ma wziąć na siebie pierwsze uderzenie przeciwnika. Ta jednostka, jak twierdzi się w raporcie, „jest źle wyposażona, niedokomplektowana, a jej struktura organizacyjna nie odpowiada charakterowi zagrożenia”.

„Tę brygadę, zwaną bastionem NATO, przez ostatnie 15 lat stale przerzucano – to do Iraku, to do Afganistanu, a teraz jej nie wystarcza najbardziej niezbędnych rzeczy dla operacyjnej realizacji stojących przed nią zadań” – pisze gazeta na podstawie raportu.

Między innymi nie ma efetywnej tarczy antyrakietowej, jej środki walki radio-elektronicznej są przestarzałe, a transport jest niedostatecznie zamaskowany. Te problemy, zdaniem analityków, są wywołane tym, że brygada przez długi czas walczyła w Iraku i Afganistanie, „gdzie przeciwnik nie może napaść z powietrza i nie dysponuje nowoczesną bronią i technologiami”.

W dokumencie mówi się, że popularna w armii Stanów Zjednoczonych sieć satelitarna jest podatna na rosyjskie środki walki radio-elektronicznej, dlatego nie tak dawno rozdano w brygadzie krótkofalówki. W tej chwili żołnierze uczą się korzystać z „przestarzałych” środków komunikacji.

Powazne zaniepokojenie wyzywają Humvee, które są na wyposażeniu brygady. Zdaniem ekspertów, staną się one lekką zdobyczą dla rosyjskiej techniki pancernej. W najbliższych latach brygada powinna otrzymać nową technikę, jednak pełne odnowienie sprzętu nie nastąpi prędko.

173. Brygada powietrzno-desantowa armii Stanów Zjednoczonych często trafia do nowych miejsc. Wiosną 2014 roku jej pododdziały przybyły do Polski i krajów nadbałtyckich, gdzie zajmowały się szkoleniem żołnierzy. W 2015 roku wzieły udział w szkoleniach na terytorium Ukrainy i Gruzji. We wrześniu 2016 roku pułk piechoty rozpoczął dyżur w Estonii, gdzie brał udział w manewrach „Obóz zimowy”. Jednostka liczy ponad 3500 tysiąca żołnierzy.