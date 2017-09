Eksperci organizacji zaproponowali wysłanie amerykańskich okrętów wojennych na Morze Azowskie pod pretekstem, że budowa mostu przez Cieśninę Kerczeńską odcina dwa ważne ukraińskie porty, za pośrednictwem których Ukraina eksportuje stal. Atlantic Council uważa, że ​​działania Moskwy w Cieśninie Kerczeńskiej „szkodzą reputacji USA”.

Po referendum krymskim Cieśnina Kerczeńska przeszła pod jurysdykcję Moskwy. Jednak Zachód nie uznał legalności przyłączenia Krymu do Rosji. Teraz przechodzenie okrętów wojskowych przez cieśninę nie podlega żadnym umowom międzynarodowym. Jeśli USA zdecydują się wysłać flotę do cieśniny, może to być punktem wyjścia do wojny z Rosją, która uzna ​​taki krok za naruszenie swych granic.

Wcześniej wiceminister ds. tymczasowo okupowanych terytoriów i przesiedleńców wewnętrznych Ukrainy Gieorgij Tuka oświadczył, że budowa mostu na Krym skazuje Ukrainę na morską izolację.