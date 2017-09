„Przebywanie w miłym miejscu i rozmowy o ludziach, którzy zginęli, to wielki kontrast"

Alessandro Rota jest jednym z laureatów Konkursu Fotografii Prasowej im. Andrieja Stienina. W konkursie nagrodzono jego cykl prac pt. „Operacja w Mosulu, Irak".

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye Z Mosulu już wkrótce znikną wszyscy terroryści

— W konkursie wygrał mój reportaż z irackiego Mosulu. W ciągu ostatnich trzech lat byłem w tym kraju cztery razy, obserwowałem operację (wojskową — red.) w Mosulu przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego we wschodniej części kraju. Jedna z fotografii, którą wysłałem na konkurs, została wykonana w marcu ubiegłego roku, podczas mojego ostatniego wyjazdu do tego regionu. Sądzę, że jedną z moich najlepszych prac było zdjęcie rannego dziecka, które w nocy zostało uratowane przez grupę wolontariuszy. Bombardowanie trwało całą noc. Było tam bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza dla ludności cywilnej. Opuszczaliśmy miasto, gdzie wszyscy walczyli. To była prawdziwa wojna dla każdego domu. Ludność cywilna cierpiała najbardziej, ponieważ znalazła się w pułapce w tym konflikcie — opowiedział fotograf.

— To bardzo znany konkurs . Ogromnie podobają mi się prace rosyjskiego fotoreportera, który zginął — Andrieja Stienina. To, że wziąłem udział w konkursie i zwyciężyłem — to dla mnie zaszczyt. Ceremonia wręczenia nagród to świetna możliwość, by porozmawiać o trudnych wydarzeniach. Znajdowanie się w przyjemnym miejscu i rozmawianie o wojnie i ludziach, którzy zginęli, to ogromny kontrast — powiedział Rota.